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Samsung Galaxy S20 Ultra й iPhone 11 Pro Max порівняли в битві на міцність: епічне відео
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Одним з найпопулярніших тестів, що дозволяють визначити міцність смартфонів у повсякденній експлуатації, вважається тест на падіння. Автор популярного YouTube-каналу PhoneBuff вирішив провести наочне порівняння флагманських iPhone 11 Pro Max і Samsung Galaxy S20 Ultra.
Примітно, що для найкращої об'єктивності тест провели з використанням автоматики.
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iPhone 11 Pro Max оснащений 6,5-дюймовим дисплеєм, натомість у Galaxy S20 Ultra діагональ досягає 6,9 дюйма. Попри це, смартфон Apple важить на 6 грамів більше, ніж південнокорейський опонент: 226 проти 220 грамів. З обох сторін Galaxy S20 Ultra покритий склом Gorilla Glass 6, що дозволило виграти битву у iPhone 11 Pro Max вже після першого "польоту". При падінні плазом з висоти людського зросту скляна кришка iPhone 11 Pro Max відразу ж розбилася, вкрившись тріщинами. У Galaxy S20 Ultra з'явилися лише несуттєві подряпини на модулі камери.
Наступний тест – падіння на кут. Обидва смартфони отримали подряпини, але їх дисплеї витримали удар. А ось третій етап тестування, при якому обидва пристрої падали долілиць на дисплей, для iPhone 11 Pro Max виявився фатальним. Захисне скло смартфона Apple не витримало удару і покрилося "павутинкою". Galaxy S20 Ultra отримав лише незначну тріщину в верхньому куті.
Заключним тестуванням стала серія з десяти падінь. Попри тотальне пошкодження скляних граней, всі функції iPhone 11 Pro Max продовжували працювати. А ось Samsung Galaxy S20 Ultra таким результатом не зміг похвалитися. Після десяти падінь гаджет Apple виявився живучішим.
Однак остаточний результат, що враховує всі етапи тестування, показав, що Galaxy S20 Ultra все ж легше переносить падіння, хоча розрив між пристроями не надто великий: 37 проти 35 балів на користь флагмана Samsung.
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