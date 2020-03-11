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Samsung Galaxy S20 Ultra й iPhone 11 Pro Max порівняли в битві на міцність: епічне відео

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Флагманські смартфони порівняли у поєдинку на міцність - фото 1
Флагманські смартфони порівняли у поєдинку на міцність

Одним з найпопулярніших тестів, що дозволяють визначити міцність смартфонів у повсякденній експлуатації, вважається тест на падіння. Автор популярного YouTube-каналу PhoneBuff вирішив провести наочне порівняння флагманських iPhone 11 Pro Max і Samsung Galaxy S20 Ultra.

Примітно, що для найкращої об'єктивності тест провели з використанням автоматики.

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iPhone 11 Pro Max оснащений 6,5-дюймовим дисплеєм, натомість у Galaxy S20 Ultra діагональ досягає 6,9 дюйма. Попри це, смартфон Apple важить на 6 грамів більше, ніж південнокорейський опонент: 226 проти 220 грамів. З обох сторін Galaxy S20 Ultra покритий склом Gorilla Glass 6, що дозволило виграти битву у iPhone 11 Pro Max вже після першого "польоту". При падінні плазом з висоти людського зросту скляна кришка iPhone 11 Pro Max відразу ж розбилася, вкрившись тріщинами. У Galaxy S20 Ultra з'явилися лише несуттєві подряпини на модулі камери.

Наступний тест – падіння на кут. Обидва смартфони отримали подряпини, але їх дисплеї витримали удар. А ось третій етап тестування, при якому обидва пристрої падали долілиць на дисплей, для iPhone 11 Pro Max виявився фатальним. Захисне скло смартфона Apple не витримало удару і покрилося "павутинкою". Galaxy S20 Ultra отримав лише незначну тріщину в верхньому куті.

Заключним тестуванням стала серія з десяти падінь. Попри тотальне пошкодження скляних граней, всі функції iPhone 11 Pro Max продовжували працювати. А ось Samsung Galaxy S20 Ultra таким результатом не зміг похвалитися. Після десяти падінь гаджет Apple виявився живучішим.

Samsung Galaxy S20 Ultra й iPhone 11 Pro Max порівняли в битві на міцність: епічне відео - фото 391578

Однак остаточний результат, що враховує всі етапи тестування, показав, що Galaxy S20 Ultra все ж легше переносить падіння, хоча розрив між пристроями не надто великий: 37 проти 35 балів на користь флагмана Samsung.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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