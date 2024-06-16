Ціни – космос: скільки доведеться заплатити за пачку сигарет після підвищення акцизів

В Україні у першому читанні було ухвалено законопроєкт №11090. Він призведе до суттєвого зростання цін на цигарки.

Після першого етапу підвищення акцизів, що може відбутися вже у 2024 році, вартість пачки цигарок середнього цінового сегмента може зрости з 87,14 до 92,8 гривні. Як повідомляє OBOZ.UA, у матеріалі, через чотири роки ціна пачки цигарок може досягти близько 173 гривень.

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Акциз встановлено в євро, тому для оцінки вартості враховано прогноз курсу гривні, опублікований МВФ. Також у прогнозі використано курс долара до євро 1,07/1.

Згідно з розрахунками редакції:

до перегляду правил – 87,14 гривні за пачку (за даними Держстату)

у 2024 році – 92,8 гривні за пачку;

у 2025 році – 127,4 гривні за пачку;

у 2026 році – 142,1 гривні за пачку;

у 2027 році – 155,8 гривні за пачку;

у 2028 році – 173,6 гривні за пачку.



Зміна вартості пачки сигарет з роками / Інфографіка OBOZ

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Таким чином, після ухвалення змін очікується збільшення надходжень від цигарок: у 2025 році – на 612 мільйонів гривень, у 2026 році – на 5 мільярдів гривень, у 2027 році – на 9,3 мільярда гривень, у 2028 році – на 13,8 мільярда гривень. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував ухвалити документ з певними змінами.