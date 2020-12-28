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Модний колір Нового 2021 року, який буде в тренді в рік Білого Бика
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Новий 2021 рік пройде під знаком Білого Металевого Бика. Читайте далі та дізнайтеся все про модні кольори, які мають переважати у прийдешньому році, щоб він був щасливим та вдалим.
До початку Нового року залишилось дуже мало часу, тож у цей період люди цікавляться китайським зодіаком, а саме твариною, яка буде головною за східним гороскопом, яка характеристика знаку та як правильно зустрічати Новий рік. Також важливий головний колір, адже він буде переважати впродовж 2021 року та приносити вдачу.
Це цікаво: Символ року 2021 по східному календарю: що нас чекає?
Символічний колір 2021 року
Кожен з 12 китайських символів – це тварина з особливим характером та рисами, які й визначають події у новому році. Покровителем прийдешнього 2021 року стане Білий Бак. Саме він задаватиме основний напрямок та розвиток у цьому році.
Важливо, що білий колір символізує очищення, старт, абсолютно новий процес. До того ж, його вважають кольором спокою, серйозності та чесності. Тому відтінки білого кольору переважатимуть 2021 році, який за Східним календарем настане 25 січня. Саме в цей період очікуються серйозні позитивні зміни.
Варто додати, що сам Білий Металевий Бик є символом справді сталевих нервів та потужного характеру. Йому не бракує ні стриманості, ні сили волі. Такого роду рік трапляється лише раз у 60 років.
У рік Бика добре буде працювати над усіма сферами свого життя: від роботи і до любовних справ та саморозвитку. У цей період вдасться вибудувати справді міцні стосунки, знайти стабільність у фінансах, а також налаштуватись на приємні сюрпризи для всіх, хто не уявляє свого життя без праці.
Модний колір 2021 від Pantone
Кожного сезону з'являються нові стильні тренди не лише у вбраннях, але й кольоровій палітрі. Саме за розробку колірних тенденцій відповідає інститут кольору Pantone. Працівники скрупульозно вивчають всі важливі теми, настрої суспільства, закономірності та популярність минулих трендів. Цей рік не став винятком, адже для нього обрали одразу два кольори 2021 – сірий (Ultimate Gray) та яскраво-жовтий (Illuminating).
В самому Інституті пояснили, що таке поєднання доволі міцного та зігріваючого кольорів надихають на позитив та силу духу.
Illuminating – яскравий, життєрадісний жовтий колір, які нагадує сонечко та позитивне мислення. Тим часом Ultimate Gray уособлює справді надійні та вічні елементи, які вказують на стабільність та створення основи. До того ж, це ще й колір гальки на пляжі, які демонструють, як природа здатна витримувати всі випробування часом.
Тому природні відтінки залишаються модними у 2021 році, а також надихають на те, щоб навіть у найскладніших ситуаціях не впадати у відчай та ясно мислити, не забуваючи помічати хороші моменти.
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