Ціна на нафту Brent обвалилась до 20-річного мінімуму: скільки коштує барель

Ситуація на ринку нафти продовжує загострюватися: після обвалу цін на марку WTI рекордна впала і вартість еталонної марки Brent, опустившись вперше за 20 років до позначки нижче 16 доларів за барель.

Під час відкриття торгів на Лондонській біржі 22 квітня ціна європейської нафти Brent впала до 15,99 долара. Востаннє барель цієї марки торгувався за такою вартістю ще в 1999 році. У XXI столітті його мінімальна ціна була зафіксована 19 листопада 2001-го на рівні 16,65 долара.

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Через кілька хвилин після досягнення 20-річного мінімуму червневий ф'ючерс на Brent подорожчав більш ніж на долар, перевищивши показник 17 доларів. Вартість нафти цієї марки з поставкою в липні під час біржових торгів не опускалася нижче 22 доларів.

Колапс нафтового ринку почався 20 квітня з історичного падіння нижче нуля травневих ф'ючерсів на американську нафту WTI. Причиною рекордного обвалу цін саме в США стало те, що країна опинилась в епіцентрі епідемії коронавірусу, а її експортні потужності не дозволяють позбутися від надлишків нафти. У підсумку, сировину немає де зберігати та куди збувати, адже попит на нафту під час пандемії різко впав.

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