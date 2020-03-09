Цими смартфонами користувачі задоволені найбільше

Розробники тестового додатка AnTuTu опублікували список смартфонів під управлінням операційної системи Android з максимальною кількістю позитивних відгуків реальних користувачів. У десятці опинилися відразу три гаджети колись популярного бренду Meizu, який зараз переживає не найкращі часи.

Перше місце зайняв флагманський смартфон Huawei Mate 30 5G, ступінь задоволення користувачів якого склала 97,35%. Цей телефон займає перше місце у цьому рейтингу вже третій місяць поспіль. Друге місце дісталося смартфону Samsung Galaxy Note 10+ 5G – ним задоволені 96,29% користувачів.

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Третє місце займає Vivo NEX 3 5G, недавно випущений флагман Xiaomi Mi 10 Pro зайняв четверту позицію рейтингу. Ці смартфони отримали майже однаковий рейтинг – 95,96% і 95,85% відповідно.

У десятку увійшли також відразу три смартфони компанії Meizu. Meizu 16th, 16th Plus і Meizu 16s Pro зайняли відповідно п'яте, шосте та сьоме місця. Таким чином, саме Meizu вдалося випустити найбільше смартфонів, які максимально порадували користувачів, хоча компанію і критикують за повільний випуск оновлень для своїх пристроїв. Слідом ідуть OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy S10 + і Vivo iQOO Pro 5G.

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