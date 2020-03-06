DxOMark назвав нового короля рейтингу камерофонів

OPPO представила флагманський смартфон Find X2 Pro. Гаджет уже визнали королем камерофонів. Принаймні до такого висновку дійшли експерти лабораторії DxOMark.

Флагманський OPPO Find X2 Pro отримав набір з двох 48-мегапіксельних камер і перископного телеоб'єктива з 5-кратним оптичним зумом. Смартфон уже побував на огляді у DxOMark, фахівці якого залишилися вражені його фото- і відеоможливостями, а також поставили йому максимальну на сьогодні оцінку.

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Протестувавши камеру Find X2 Pro у різних умовах при зйомці фото, експерти відзначили хорошу роботу автофокусу, приємні кольори і широкий динамічний діапазон, малу кількість шумів при будь-яких умовах освітлення, гарну деталізацію, в тому числі при сильному наближенні, якісні знімки на ультраширококутний модуль з незначним спотворенням і реалістичний ефект боке.

З помічених недоліків на фотографіях вказуються зниження деталізації по краях знімка при середньому наближенні, часом не спрацьовує HDR у портретному режимі і незначне падіння деталізації на надширококутним знімках.

При зйомці відео до плюсів віднесли точну експозицію при слабкому освітленні, хорошу передачу кольору, широкий динамічний діапазон, відмінну стабілізацію, швидкий автофокус і малу кількість шумів при дефіциті світла. Водночас були виявлені нестабільність експозиції у висококонтрастних сценах, незначна втрата деталізації та шуми при зйомці на вулиці.

За підсумками всіх тестів OPPO Find X2 Pro набрав 134 бали за фото і 104 – за відео. Підсумкова оцінка склала 124 бали, що поставило його на перше місце рейтингу.

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