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Google Pixel 4a засвітився на нових реальних фото

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Pixel 4a – бюджетна версія Pixel 4 - фото 1
Pixel 4a – бюджетна версія Pixel 4

У ролі доповнення актуальною лінійки флагманів Pixel 4 компанія Google готує доступніший смартфон Pixel 4a. Чутки про новинку вперше почали надходити ще наприкінці минулого року. Тепер, слідом за першим витоком з "живими" фото, смартфон знову засвітився на докладній фотосесії.

Судячи з фотографій, у Pixel 4a компанія відмовилася від широкої верхньої рамки, яка використовується для установки селфі-камери, розмовного динаміка і додаткових модулів у Pixel 4. Камеру, якщо вірити знімку, Google вмонтує безпосередньо в невеликий отвір у дисплеї.

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Ще однією ключовою відмінністю від наявних флагманів стане сканер відбитків пальців на тильній кришці. Нагадаємо, що в Pixel 4 єдиним способом біометричної аутентифікації є 3D-сканер обличчя. Примітно, що на знімках гаджет зображений у фірмовому чохлі Google.

Основна камера в Pixel 4a одна, але виконана в такому ж квадратному модулі, як і в старших моделях.

Очікується, що Google Pixel 4a буде представлений у трьох модифікаціях. Головною відмінністю між версіями стане підтримка мереж п'ятого покоління та вибір процесора. Для молодшої моделі Google нібито підготувала Snapdragon 730, а старшим пристроям дістанеться Snapdragon 765G.

Презентація новинок очікувалася на конференції Google I / O, яку Google була змушена скасувати через епідемію коронавірусу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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