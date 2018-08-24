Цими правилами гігієни нехтує багато людей

Правила санітарії та гігієни в кожної сім'ї різні. Хтось постійно стежить за ідеальною чистотою, а хтось вважає, що вирощені у власному саду фрукти або овочі можна їсти немитими.

Можливо, вам здасться дивним, але існують речі, які можуть здивувати навіть найбільш охайних людей.

До вашої уваги правила гігієни, якими не слід нехтувати.

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Змивайте унітаз із закритою кришкою

Багато людей мають звичку змивати за собою унітаз з відкритою кришкою. Але навряд чи ви захочете так робити після того, що ми розповімо.

Змивайте унітаз із закритою кришкою / Washington Post

Річ у тім, що при змиванні вода з бачка може бризкати на підлогу, рушники, зубну щітку чи інші предмети гігієни у ванній. Частинки можуть розлетітися аж на два метри і транспортувати бактерії або паразити туди, де їх не мало б бути. Тому існує ймовірність заразитися страшними хворобами (кишкові палички, гельмінти), які виникають при недотриманні правил санітарії.

Дотримуйтесь простої поради: змивайте унітаз при закритій кришці, а на зубні щітки одягайте ковпачки. Якщо ви зайшли до громадського туалету, то при змиві краще відвернутися.

Банани краще мити з милом

Багато людей вважають, що банани перед вживанням мити не потрібно, оскільки шкурку ми і так знімаємо. Але на її поверхні часто можуть мешкати паразити, які здатні проникнути на плід під час зняття шкурки. До того ж, якщо банан м'який і має темний колір, то паразити можуть бути вже всередині.

Банани потрібно мити милом

Вони належать до групи гельмінтів (глистів), які можуть спокійно паразитувати в звичайному середовищі, а не тільки в людському організмі. А якщо для добрива городу використовувати гній, то глистів в ньому просто не злічити.

Порада: не їжте овочі та фрукти немитими, навіть якщо вони з вашої грядки. Перед вживанням ретельно помийте їх, а от банани краще вимити з милом.

Періодично потрібно купувати новий посуд

Навіть якщо у вас найчистіший, на вашу думку, посуд, його періодично потрібно оновлювати. Гігієністи прийшли до висновку, що все кухонне начиння необхідно ділити на дві частини. Наприклад, одні дошки використовувати для сирих м'яса або риби, а інші – для хліба, овочів і так далі.

Регулярно змінюйте посуд

Чому ці продукти не можна різати або тримати на одній дошці? Практично на кожній такій штучці, пластиковій або дерев'яній, є дрібні щілини, в які можуть потрапляти частини сирого м'яса або краплі крові. Як би ви не намагалися їх вимити, бактерії і паразити, як і раніше там залишаються і можуть легко потрапити до організму.

Порада: використовуйте для розробки м'яса і нарізки хліба різні дошки. Це ж стосується і ножів. Просто розділіть їх на два типи і тримайте в окремому місці. Але не забувайте, що періодично посуд потрібно все-таки оновлювати.

Не нехтуйте цими простими правилами, щоб залишатися здоровими.

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