Ще 5 хвилин? Чому вранці не варто досипати

Науковці пояснили, чим шкідливо намагатись доспати ще 5-10 хвилин вранці.

Дзвінок будильника для багатьох людей асоціюється з тортурами та намаганням поспати ще хоча б кілька хвилин. Однак рішення відкласти прокидання насправді лише погіршує самопочуття. Саме зайві 5-10 хвилин вранці надсилають у мозок команду ще трішки відпочити, а також виділяються гормони, які відповідають за глибокий сон. Відтак з'являється неприємний феномен – інерція сну – не надто хороше самопочуття, яка можна прирівняти до відсутності сну упродовж кількох днів.

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Річ у тому, що прокидання на початку циклу сну, є не найкращим способом зарядитись енергією. А все тому, що після таких досипань люди прокидаються розбитими та втомленими.

"Коли ви знову натискаєте на кнопку "дрімота", ваш мозок і тіло заплутуються. Після ранкового пробудження і дзвінка будильника ви раптом наказуєте мозку знову повернутися у стан сну. Коли це відбувається, то буквально тут же заново прокидаєтесь, відбувається неузгодженість дій між мозком і тілом", – наголошують експерти.

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