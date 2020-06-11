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Цим речам не місце у вашому літньому гардеробі

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Літо 2020 - фото 1
Літо 2020 / cosmo

Цього літа багато речей, які раніше були в списках трендів, стали старомодними. Які саме речі краще не надягати влітку 2020?

Почнемо з велосипедок. Ці зручні шортики були дуже трендовими минулого року, але в 2020 стилісти все-таки радять від них відмовитися. На думку фахівців, цього літа одяг має максимально відповідати не тільки фігурі і загальному стилю, але і місцю або події. Відповідно, спортивні речі допустимі тільки під час занять спортом.

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Те ж саме стосується і піжамних костюмів. Такі наряди можна залишити для дому, ну а надягати їх на вулицю – далеко не найкраща ідея.

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Однозначне "ні" стилісти кажуть ляльковим платтям. На їхню думку, такі наряди влітку цього року можуть носити тільки діти. А на дорослих дівчатах такі речі зараз виглядають старомодно і навіть вульгарно.

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Що стосується вульгарного одягу, до них тепер відносять і занадто короткі шорти. Надягати одяг, який відкриває сідниці, можна тільки на пляжі. У місті такі речі зараз виглядають без смаку і зухвало.

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Джерело: cosmo
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