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Забудь про спіднє: блогерка похизувалась бюстом у крихітному топі
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Популярна фотомодель Теммі Хемброу продовжує задавати тренди. Цього разу білявка показала літній лук, примірявши крихітний білий топ на голе тіло.
26-річна фітоняшка та блогерка Теммі Хемброу вже тривалий час підкорює Instagram своїм гарячим та мотиваційним профілем, за яким стежать понад 11 мільйонів осіб. На її сторінці можна побачити не лише різноманітні програми для жінок, які мріють про ідеальну фігуру, а й сексуальні фото самої тренерки.
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Нещодавно Теммі нагадала, що спекотний сезон вимагає спекотних трендів, тому приміряла невеличкий білий топ, забувши про спіднє:
І навіть у спортивному костюмі ця білявка виглядає звабливо:
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