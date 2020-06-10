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Натуральні тканини виявились шкідливішими за синтетику

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Небезпека натуральних тканин - фото 1
Небезпека натуральних тканин

Люди часто обирають одяг з натуральних тканин, але цей вибір насправді відчутно впливає не лише на комфорт, а й на океани. Детальніше читайте далі.

Дослідники з університету Кейптауна у Південній Африці дійшли до висновку, що використання тканин з натурального волокна у деяких випадках є значно гіршим, аніж використання синтетики.

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Це підтвердив експеримент, у рамках якого учені проаналізували близько 2 тисяч зразків волокон з кількох океанів. Всього було досліджено 916 проб води з Індійського, Тихого, Атлантичного океанів, а також з Середземного моря.

Чи справді натупальні тканини безпечні - фото 409349
Чи справді натупальні тканини безпечні

У них учені визначили основні матеріали, з яких 8,2% склали синтетичні структури з поліестеру та нейлону, 12,2% – тканини тваринного походження з шовку та шерсті, ще 29,5% коноплі та льон, а от не менше 50% – бавовна.

За думкою науковців, саме натуральні волокна значно повільніше розкладаються, аніж вважалось раніше. Їх вплив на екосистему поки не достатньо досліджено, але не можна вважати натуральні матеріали абсолютно безпечними.

Чи справді натупальні тканини безпечні - фото 409348
Чи справді натупальні тканини безпечні

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Джерело: newsyou.info
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