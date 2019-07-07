Ягоди годжі – користь і шкода, відгуки та вся правда про схуднення

Ягоди годжі називають суперфудом та надзвичайно корисною добавкою у харчування. Читайте далі та дізнайтеся всю правду про те, як годжі впливають на схуднення та на організм людини.

За останній рік ягоди годжі стали дуже популярними в Україні. Тепер їх можна легко придбати у спеціалізованих магазинах. Застосовувати ягоди годжі можна як в сухому вигляді (від 15 до 50 г на добу), так і в рідкому (настоянки, чай, суп). До речі, на сході плоди широко використовується в ролі спецій до різних кулінарних страв – пирогів, каш, коктейлів і навіть супів.

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Ця унікальна ягода червоного кольору відома як "ягода молодості та довголіття". Насправді це плід вічнозеленого чагарнику, який росте у субтропіках та тропіках Монголії, Тибету, Китаю і Гімалаїв.

Користь

Плід годжі є одним з найбільших джерел вітаміну С. На 100 грамів продукту припадає 2 500 мг вітаміну.

У складі є 4 важливі полісахариди – LBP-1, LBP-2, LBP-3, LBP-4.

Одне дослідження підтвердило, що інгредієнти соку годжі здатні боротися з онкологічними захворюваннями та запобігати старіння клітин.

Годжі захищають клітини від передчасного старіння, стимулюють гормон росту, підтримують кров'яний тиск в нормі, запобігають утворенню ракових пухлин, сприяють зниженню холестерину в крові, нормалізують показник цукру в крові на початковому етапі розвитку діабету, покращують пам'ять, захищають від побічної дії хіміо- та радіотерапії, якісно покращують всі фази сну, а також ефективно в боротьбі з безсонням і мігренню, стимулюють вироблення червоних і білих кров'яних тілець, покращують запліднення, зводять до мінімуму симптоми менопаузи, покращують функції травлення, підвищує лібідо в обох статей.

Також вони є джерелом додаткової енергії, а значить сприяють підвищенню імунітету, особливо в періоди боротьби з хворобою.

Ще годжі сприяють скороченню часу, необхідного на адаптацію зору до умов слабкого освітлення.

Протипоказання

Добова норма не повинна перевищувати 50 грамів.

У свіжому вигляді ягоди годжі отруйні. Вживати їх слід можна лише в сухому вигляді, оскільки в процесі сушіння отруйні речовини зникають.

Щоб зберегти цілющі властивості ягід годжі, не варто змішувати їх з цукром, сіллю, спеціями.

Настої ягід годжі підлягають зберіганню в холодильнику, але не більше двох діб.

Не слід вживати цю чудо-ягоду при високій температурі тіла і, звичайно, при індивідуальній непереносимості.

Як схуднути за допомогою ягід годжі

Східна медицина використовує корисні властивості цієї рослини протягом 500 років. А в Європі, Канаді та Америці завдяки безлічі наукових досліджень годжі почали широко використовувати з кінця минулого століття як харчову добавку для здорового харчування.

Ягоди годжі сприяють зниженню апетиту, тим самим є сприятливим продуктом для лікування ожиріння і для схуднення взагалі. Також ягоди мають амінокислоти, які сприяють пришвидшенню процесу розщеплення жиру.

Найпростіший спосіб схуднути – вживати ягоди щоденно зранку та увечері по 20 грамів. У поєднанні з дієтою через кілька тижнів буде помітно результат.

– вживати ягоди щоденно зранку та увечері по 20 грамів. У поєднанні з дієтою через кілька тижнів буде помітно результат. Ще можете пити чай з ягід годжі. Візьміть кілька плодів й заваріть як чай. Вживайте без цукру. Можна також у звичайний чай додавати кілька ягід.

Настій для схуднення. Беремо 1 столову ложку ягід годжі та півлітра окропу. Заварюємо і настоюємо в закритому посуді пів години. Цей настій рекомендують пити двічі на день. Й не забувайте про ягоди.

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