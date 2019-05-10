Цікавий тест: Вгадай країну за прапором!

Мандри завжди захоплюють, але що ви знаєте про країни, у які подорожуєте? Ви пам'ятаєте якого кольору прапор тієї країни? Ми підготували для вас цікавий тест, який визначить, наскільки добре ви орієнтуєтеся у стягах інших країн світу.

У школі на уроках географії учні вивчають, які прапори у різних країн світу. Зазвичай, після випуску, ці знання зникають і ми пам'ятаємо, який на вигляд стяг України й ще кілька прапорів. Перевірте свої знання й постарайтеся відгадати якомога більше країн!

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Цікавий тест! Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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