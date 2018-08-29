Динамо – Аякс: рахунок та огляд матчу Ліги чемпіонів

У Києві відбувся матч між командами Динамо (Київ) – Аякс (Нідерланди) за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів. Хто ж виборов путівку в наступний раунд ЛЧ? До вашої уваги огляд поєдинку.

На виїзді Динамо поступилося Аяксу з рахунком 3:1, тому для виходу в наступний раунд Ліги чемпіонів киянам була потрібна тільки впевнена перемога.

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Підопічні Хацкевича активно розпочали поєдинок, і вже на 5-й хвилині Онана витягнув практично "мертвий" м'яч після удару Вербича. Однак відповідь гостей не забарилася. На 14-й хвилині Кендзьора прихопив в штрафному гравця Аякса і арбітр призначив пенальті. На щастя для киян, Тадич не скористався своїм шансом: спершу хавбек влучив у штангу, а потім вдарив вище воріт.

Відео нереалізованого пенальті Тадича (Аякс):

Здавалося б, фортуна на боці "біло-синіх", але Динамо й далі не могло оговтатися від пенальті. До кінця тайму Аякс домінував на полі, хоча забити так і не зміг, упустивши безліч моментів.

Дивіться відео огляд першого тайму:

Після перерви ситуація на полі не змінилася. Гості проводили небезпечні атаки, а динамівці нічого їм не протиставляли. Проявив себе хіба що Бойко, який зробив кілька крутих сейвів.\

Дивіться відео огляд матчу Динамо vs Аякс:

У підсумку матч у Києві завершися з рахунком 0:0. Нічия вдома та поразка на виїзді означає, що Динамо завершило свій шлях у Лізі Чемпіонів. Тепер киян чекає груповий етап Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться 31 серпня.

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