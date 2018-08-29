Андрій Ярмоленко у матчі Вімблдон – Вест Хем: відео найкращих дій українця

Українець Андрій Ярмоленко вперше вийшов у стартовому складі своєї нової команди Вест Хем. Футболіст зіграв проти клубу Вімблдон у рамках Кубку ліги. До вашої уваги відео всіх дій Ярмоли в цьому матчі!

Матч 1/32 фіналу Кубка англійської ліги Вімблдон – Вест Хем закінчився вольовою перемогою клубу Андрія Ярмоленка (1:3). Перемогти суперників "молотобійцям" допомогли в тому числі дії українця на полі, який, утім, відзначитися результативним ударом так і не зумів.

Це цікаво: Ярмоленко обрав несподіваний номер у Вест Хемі

При цьому Ярмола мав чудовий шанс забити дебютний гол, однак гравець Вімблдона зумів винести м'яч з пустих воріт. Упродовж 90 хвилин на полі Андрій багато фінтив та створював моменти для своїх парнерів, які, на жаль, не змогли цим скористатися. За увесь матч українець 4 рази пробивав по воротах, 2 з них – у площину.

Дивіться відео усіх дій Ярмоленка в матчі Вімблдон – Вест Хем:

Звісно, відсутність ігрової практики також давалася взнаки, що вплинуло на якість передач та прийняття рішень на полі. Загалом авторитетне видання WhoScored оцінило гру Андрія Ярмоленка в 7,5 балів. Сподіваємося, що далі буде краще!

Дивіться також: Огляд матчу Ліги чемпіонів Динамо – Аякс