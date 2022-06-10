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війна Kalush

У 2035 році в Європі заборонять машини на бензині чи дизелі

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У 2035 році в Європі заборонять машини на бензині чи дизелі - фото 1

Європарламент рекомендує відмовитися європейцям від автомобілів, які працюють на двигунах внутрішнього згоряння. Така тенденція планується бути остаточно реалізованою до 2035 року. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Рішення Європейського парламенту поки що є лише рекомендаційним, але нехтувати ним не варто й розпочати перехід бажано вже.

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У ЄС підтримали пропозицію, згідно з якою в європейських країнах заборонять продаж нових машин із бензиновими та дизельними двигунами внутрішнього згоряння. Зауважте, що це не поширюється на експлуатацію вживаних машин.

Це важливо у контексті боротьби зі зміною клімату та з планом щодо скорочення викидів парникових газів.

У 2035 році в Європі заборонять машини на бензині чи дизелі - фото 507221

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