Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Цибульська поділилась лайфхаком, як отримати ідеальний подарунок

  • 57
Лайфхак від Цибульської для кожної жінки - фото 1
Лайфхак від Цибульської для кожної жінки / instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська кумедно розповіла жінкам, як зробити так, щоб отримати подарунок, який ви хочете.

Українська телеведуча та співачка Оля Цибульська активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 380 користувачів. Там зірка публікує фото зі зйомок, а також кумедні лайфхаки. Цього разу почуття гумору торкнулось подарунків.

І ще: Маша Єфросиніна показала кумедне сімейне фото

"Жінки люблять вигадувати "персональні" свята: Перший поцілунок, знайомство з батьками, покупка хом'ячка, перша сварка, секс після сварки...І звісно на кожне таке свято ми чекаємо "подаруночок". А далі відбувається наступне: "Кохана, що тобі подарувати?". "Ну не знаааю .... Щось ... тепле і м'яке.Тут чоловічий мозок зависає, як 4й айфон, і в паніці підбирає задані параметри... Виходить светр. А потім ти вся така ображена ридаєш над пакетом, бо хотіла шубу. Дівчата, запам'ятайте раз і на завжди – чоловіки не розуміють натяків. Так влаштований мозок – от і все. Надішліть йому посилання з текстом: "хочу ЦЕ на день народження" і ви не уявляєте, як він буде вам вдячний! #Лайфхак перевірено особисто", – поділилась Цибульська.

Читайте також: Ось що Катя Осадча та Періс Хілтон робили вперше

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 720
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 729
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461264
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна