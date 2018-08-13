Цибульська поділилась лайфхаком, як отримати ідеальний подарунок

Українська співачка Оля Цибульська кумедно розповіла жінкам, як зробити так, щоб отримати подарунок, який ви хочете.

Українська телеведуча та співачка Оля Цибульська активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 380 користувачів. Там зірка публікує фото зі зйомок, а також кумедні лайфхаки. Цього разу почуття гумору торкнулось подарунків.

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"Жінки люблять вигадувати "персональні" свята: Перший поцілунок, знайомство з батьками, покупка хом'ячка, перша сварка, секс після сварки...І звісно на кожне таке свято ми чекаємо "подаруночок". А далі відбувається наступне: "Кохана, що тобі подарувати?". "Ну не знаааю .... Щось ... тепле і м'яке.Тут чоловічий мозок зависає, як 4й айфон, і в паніці підбирає задані параметри... Виходить светр. А потім ти вся така ображена ридаєш над пакетом, бо хотіла шубу. Дівчата, запам'ятайте раз і на завжди – чоловіки не розуміють натяків. Так влаштований мозок – от і все. Надішліть йому посилання з текстом: "хочу ЦЕ на день народження" і ви не уявляєте, як він буде вам вдячний! #Лайфхак перевірено особисто", – поділилась Цибульська.

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya) 12 Авг 2018 в 10:12 PDT

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