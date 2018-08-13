Маша Єфросиніна показала кумедне сімейне фото

Українська ведуча Марія Євросиніна розвеселила прихильників чарівним родинним кадром.

39-річна українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна встигає не лише займатися різноманітними проектами та приділяти час родині, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Періодично зірка ділиться сімейними фото, які викликають усмішку не лише через свою милість. Цього разу Маша показала традиційну прогулянку з сином Олександром та чоловіком Тимуром Хромаєвим.

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"На перший погляд може видатись, що ми розкидаємося Олександром! Але ні... Олександр розкидається собою сам", – зазначила у підписі ведуча. Фанати у своє чергу засипали зірку компліментами, наголосивши, що вона виглядає дуже худою навіть у вільному вбранні.

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