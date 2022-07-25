"Мені не дзвони": MELOVIN презентував нову ліричну пісню

MELOVIN презентував свою нову роботу – другу пісню, яку випустив під час війни. Слухайте музичну композицію "Мені не дзвони", яка присвячена любові!

Відомо, що цю пісню "Мені не дзвони" MELOVIN написав вночі протягом 5 хвилин, коли був у Львові. Артист хотів донести до слухачів, що кохання завжди на часі.

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"Війна війною, але люди продовжують кохати, розлучатися та одружуватися навіть у такий складний період! Мабуть, це те, що дуже відрізняє нашу країну від інших. У нас завжди доречне кохання та завжди є час для любові", – коментує MELOVIN.

Слухати пісню MELOVIN – Мені не дзвони:

Слова пісні MELOVIN – Мені не дзвони:

А я все думаю, що не покохаю

Саме так, як колись тебе

І ховаючи очі печалі

Окуляри сховають мене

Кожна фраза на серці попсова

До кінця розкриває тебе

Підпалю те що так вбиває

Щоб не змогла ти спалити мене

Мені не пиши, мені не дзвони

Я більше не хочу кричати тобі

Що щось відчуваю, та вже не літаю

Бо кляті ці хвилі набридли мені

Мені не пиши, мені не дзвони

Я більше не хочу кричати тобі

Що щось відчуваю, та вже не літаю

Бо кляті ці хвилі набридли мені

Слухай

Сердцем я благав тебе завжди

А ти слухала й не чула мене

Щоб продовжити дихати вільно

Перейду я з тобою на "Ви"

І чекаючи на чергову крапку

Свою кому ти для інших залиш

Ти не хочеш, я вже не благаю

Повертаюсь у рідну я ніч

Мені не пиши, мені не дзвони

Я більше не хочу кричати тобі

Що щось відчуваю, та вже не літаю

Бо кляті ці хвилі набридли мені

Мені не пиши, мені не дзвони

Я більше не хочу кричати тобі

Що щось відчуваю, та вже не літаю

Бо кляті ці хвилі набридли мені

Мені не пиши, мені не дзвони

Я більше не хочу кричати тобі

Що щось відчуваю, та вже не літаю

Бо кляті ці хвилі набридли мені

Мені не пиши, мені не дзвони

Я більше не хочу кричати тобі

Що щось відчуваю, та вже не літаю

Бо кляті ці хвилі набридли мені

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