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Ці відомі актори відмовилися від ролей в Гаррі Поттері

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму / bestin

Гаррі Поттер – можливо, одна з найвпливовіших кінофраншиз, але не кожен відомий актор хотів (і міг) стати її частиною.

У цьому списку представлені актори, які відмовилися від ролей у фільмах всесвіту Гаррі Поттера, від Гаррі Поттера і Філософського Каменя до Фантастичних звірів і де вони мешкають.

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Наомі Воттс

Творці фільму визнали важливість його заключних частин і почали придивлятися до кращих з кращих британських актрис. Природно, в їхньому списку доволі швидко опинилася Наомі Воттс. Однак вона так і не дізналася про цю пропозицію: її агент відмовився від ролі від імені актриси. А роль Нарциси відійшла Хелен МакКрорі, завдяки якій героїня знайшла цікаву своєрідність. Проте, було б цікаво побачити матір Драко в інтерпретації Воттс.

Ці відомі актори відмовилися від ролей в Гаррі Поттері - фото 379505

Крістофер Лі

Фільмографія Крістофера Лі сповнена вражаючих ролей. Крім ролей в таких фільмах, як Прокляття Франкенштейна і Собака Баскервілів, Лі також знявся в головних ролях у деяких з найбільших кінофраншиз, коли-небудь знятих. Одними з найпопулярніших ролей Лі стали Саруман в трилогії Пітера Джексона Володар перснів і граф Дуку в приквелі Зоряних Війн Джорджа Лукаса.

Ці відомі актори відмовилися від ролей в Гаррі Поттері - фото 379506

Тільда ​​Суїнтон

Коли Суїнтон запропонували роль професора прорікання Сивіли Трелоні, вона відмовилася через щільний графік. Однак через деякий час правда спливла в інтерв'ю одному шотландському журналу. В інтерв'ю Суїнтон зізналася в негативному ставленні до шкіл-пансіонів та ізоляції, яку вони нав'язують дітям. Актриса стверджувала, що не любить фільми, такі, як Гаррі Поттер, які схильні романтизувати такі установи.

Ці відомі актори відмовилися від ролей в Гаррі Поттері - фото 379507

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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