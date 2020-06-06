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Ці страви краще не розігрівати в мікрохвильовці

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Мікрохвильовка - фото 1
Мікрохвильовка / elespanol

Рекомендуємо вам більш детально ознайомитися з тим, які продукти не можна гріти в мікрохвильовці, і чому це небезпечно.

Грудне молоко. Зараз часто заморожують грудне молоко для подальшого використання. Непогана ідея, але розігрівати його в мікрохвильовці не найкращий варіант. З огляду на те, що хвилі цього пристрою нагрівають їжу нерівномірно, існує ймовірність, що пляшка грудного молока постраждає від таких наслідків, створюючи гарячі точки, які можуть викликати опіки у дитини.

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Рис. Агентство з харчових стандартів США повідомляє, що розігрів рису може викликати харчове отруєння, хоча і не завжди. Це відбувається через відносно поширену присутність бактерій Bacillus cereus, дуже стійких навіть до високих температур. Проблема полягає в тому, що цей мікроорганізм здатний виробляти токсичні речовини.

Картопля. Основна проблема полягає в повторному нагріванні картоплі. Крохмаль, який в ній міститься, починає розпадатися і призводить до відкладення жирів. Крім того, при приготуванні в алюмінієвій фользі створюється захист бактерій Clostridium botulinum від навколишньої температури, що призводить до їх виживання і розмноження.

Оброблене м'ясо. Оброблене м'ясо (наприклад, сосиски, ковбаси, шинка) зазвичай містить добавки і консерванти для продовження його свіжості і тривалості життя. Однак розігрів цих речовин в мікрохвильовій печі здатний завдати шкоди здоров'ю.

Кухня - фото 408536
Кухня

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Джерело: elespanol
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