Чому кожному потрібно їсти цільнозернові продукти

Дієтологи заявили, що регулярне вживання цільнозернових продуктів дозволяє зменшити ризики багатьох захворювань, серед яких діабет 2 типу. Детальніше читайте далі.

Дослідницька група з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я та Медцентру Університету Еразма дійшла до висновку, що регулярне вживання цільнозернових продуктів дозволяє знизити ризик розвитку діабету 2 типу.

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Це підтвердив аналіз трьох досліджень, у рамках яких стежили за понад 200 тисячами медиків упродовж 4 років. За це час було зафіксовано 12 тисяч випадків діабету 2 типу.

ВІд чого вберігає вживання цільнозернової їжі

"Ці результати підкреслюють важливість різниці між вуглеводами з джерел високої та низької якості під час оцінки ризиків діабету. Проведення аналогічних досліджень на людях з різними соціально-економічним статусом, етнічною належністю та віком дозволить зрозуміти, настільки ці висновки застосовуються для інших груп", – додають учені.

ВІд чого вберігає вживання цільнозернової їжі

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