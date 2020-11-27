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Ці солодощі не доведеться "відпрацьовувати" в спортзалі

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Солодощі - фото 1
Солодощі / ethnomir

Їсти солодке і не товстіти – мрія для тих, хто життя не уявляє без цукерок, тортів і солодкої випічки. Однак, дієтологи заявляють: їсти солодке і не товстіти – можна! Для цього треба серйозно підійти до питання свого раціону.

Важливо розуміти, що зайва вага з'являється не від солодкого, а від надлишку будь-якої їжі. Звичайно, саме солодким, а це все висококалорійні продукти, дуже легко і швидко перебрати свою денну норму калорій.

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Варіанти корисних солодощів:

  • Чорний шоколад. Вибирайте той, в якому вміст какао не менше 80%. На 10-15 г припадає приблизно 50-80 ккал, а це пристойно для гіркого шоколаду.
  • Зефір. Звертайте увагу на склад. Більш натуральний і, відповідно, менш калорійний: 1-2 штучки на день, в залежності від розміру, цілком можна. Вони мають вписатися в 10% від вашої калорійності.
  • Рисові хлібці з шоколадом. 1 штука – приблизно 70 ккал. Дуже ситно, солодко.
  • Пастила. Це цукерки з підсушеного фруктово-ягідного пюре. Теж дивіться склад на предмет доданого цукру. З усіх варіантів солодощів – це найбільш низькокалорійний.
  • Сухофрукти. Багато людей про них забувають, як про варіант солодощів. Але сині сушені родзинки настільки солодкі, що цілком замінить цукерки.
Ці солодощі не доведеться 'відпрацьовувати' в спортзалі - фото 436851

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Джерело: newsyou
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