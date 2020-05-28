Ці соки дуже корисні для шлунку

Для приготування таких соків використовують різні мікси овочів, фруктів і насіння, враховуючи нюанси конкретного захворювання.

Гастрит

Якщо ви страждаєте від цієї проблеми, потрібен сік, який забезпечує організм великою кількістю клітковини. Вона, своєю чергою, допомагає поліпшити роботу травної системи. Щоб приготувати напій, достатньо змішати 2 очищених банани, 2 груші і 1 стакан води.

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Коліт

Алое підходить для загоєння слизової оболонки товстої кишки і її дефляції, тому ця рослина є чудовим засобом для боротьби з колітом. Для приготування соку вам потрібно тільки 2 столові ложки гелю алое, 1/2 зеленого яблука, 1/2 склянки шпинату і 1 стакан води.

Запор

Щоб боротися з цим типовим дискомфортом, потрібні соки з інгредієнтами, які відповідають за регулювання травлення. Це продукти, багаті клітковиною, наприклад, лляне насіння. Змішайте 1 чашку зеленого соку алое, 1 чайну ложку чіа, 1 чашку полуниці, 1 чайну ложку лляного насіння і 2 листки шпинату.

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