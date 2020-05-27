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Перевірені лайфхаки на кухні, які спростять ваше життя

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Секрети кухарів - фото 1
Секрети кухарів

Досвід показує, що все геніальне – просто, а наша добірка кухонних лайфхаків – ще один приклад цієї життєвої мудрості. Візьміть до уваги ці перевірені на власному досвіді поради, аби приготування їжі було вам у кайф.

Професійні кухарі знають безліч корисних прийомів, які полегшують і прискорюють процес готування. Ми обрали найкращі поради, які знадобляться у пригоді кожному.

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Лайфхаки на кухні

Кулінари-початківці часто плутають порядок панірування м'яса, забуваючи, що спочатку потрібно обваляти його в борошні, а тільки потім – у яйці, а не навпаки.

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Ідеальний набір овочів для будь-якого м'ясного бульйону – це корінь селери, морква і цибуля. Якщо ви готуєте бульйон з яловичини або свинини, їх можна присмажити на сухій сковороді до чорної кірочки. А ось в курячий овочі потрібно класти сирими.

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Картопляне пюре вийшло надто рідким? Загустити його допоможе звичайний картопляний крохмаль. До речі, якщо замінити частину молока гарячою водою, пюре стане більш повітряним.

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Якщо ви завзятий турист, то повинні знати цю хитрість: каструлю чи сковорідку можна замінити шматком фольги та приготувати в ній їжу. Просто складіть всі інгредієнти у фольгу, ретельно загорніть і відправте в багаття. Після смачного обіду навіть не доведеться мити посуд ;)

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Часто перед приготуванням їжі ми забуваємо вийняти масло з холодильника. Виправити цю помилку дуже просто: візьміть скляний келих, потримайте його кілька секунд в мікрохвильовці або під гарячою проточною водою, а потім накрийте цим стаканом шматочок масла. Під теплим склом воно швидко розм'якшиться.

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Обгортайте корінець зв'язки бананів скотчем. Вони почнуть чорніти на 3-5 днів пізніше.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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