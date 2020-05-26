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Що буде з організмом, якщо відмовитись від кави
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Чимало людей не уявляє і дня без чашки ароматної кави, але надмірне вживання цього напою може добряче вдарити по здоров'ю. Що ж буде з організмом, якщо взагалі відмовитись від кави?
Для багатьох хороший (і будь-який) ранок починається саме з кави, а чимало трудоголіків щодня випиваються близько 5-10 горнят. Якщо ж у першому випадку це навіть корисно, то для фанатів цього напою є чимало невтішних досліджень науковців. Надмірне вживання кофеїну здатне принести немалий удар по самопочуттю. Що ж відбувається з людиною, яка вирішує попрощатись з кавою?
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Рідше турбує головний біль. Однак перші дні "перерви" від кави біль може посилюватись, адже так організм реагує на брак звичайного стимулятора. Це можна назвати кавовим похміллям, але згодом головний біль починає турбувати людей значно менше.
Енергія повертається. Як би дивно це не звучало, але через кілька днів після відмови з'являється значно більше енергії. А все тому, що режим та якість сну вже не порушується кофеїном, тому організм встигає добре відпочити.
Перепади настрою. Залежність від кави мало хто собі може приписати, але перші тижні без цього напою можуть робити людей дуже роздратованими. А вже після цього етапу повертається спокій та гарний гумор і без додаткових стимуляторів у вигляді порції кофеїну.
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