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Коронавірус Карантин

Ці смаколики допоможуть кинути курити

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Продукти / nhs

Давно хочете кинути курити? Імбир, шоколад і молоко допоможуть людям, які мають залежність від куріння.

Імбир. За бажання закурити шматочок імбиру ретельно розжуйте. Специфічний присмак цього продукту придушить бажання потягнутися за сигаретою. Крім цього, ви можете заварити імбирний чай з лимоном і медом.

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Чорний шоколад. Дуже добре підходить для людей, що борються зі своєю згубною звичкою. Прекрасно позбавляє стресу, викликаного скасуванням надходження нікотину в організм. Шматочок плитки чорного шоколаду з високим вмістом какао і без цукру чудово притупляє апетит і запобігає переїданню.

Молочна продукція. Смак тютюну в поєднанні з молоком у багатьох викликає огиду. Їжте більше молочних продуктів – і кинути курити стане значно простіше.

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Як кинути курити

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Джерело: nhs
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