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Що буде з вашим організмом, якщо спати при увімкненому телевізорі

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Потурбуйтесь про відсутність джерел штучного світла вночі - фото 1
Потурбуйтесь про відсутність джерел штучного світла вночі

Люди, які регулярно сплять при увімкненому телевізорі або поруч з іншим джерелом штучного світла, частіше за інших стають жертвами ожиріння. До такого висновку дійшли вчені зі США, які вивчили дані 45 тисяч осіб віком від 35 до 75 років.

Аналіз даних показав, що серед людей без хронічних серцево-судинних патологій, які сплять поруч з увімкненим телевізором або іншим джерелом штучного світла, ризик ожиріння зростає приблизно на 20 відсотків. Крім ймовірності ожиріння, збільшується і ризик розвитку супутніх захворювань.

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"Якщо ви регулярно спите при увімкненому телевізорі, то це може провокувати найнеприємніші наслідки для вашої фігури і здоров'я в цілому. Проблема, яку ми вивчили, є особливо актуальною для жінок", – говорять автори дослідження, співробітники Національного інституту здоров'я Сполучених Штатів.

Засинання під телевізор сприяє ожирінню - фото 406848
Засинання під телевізор сприяє ожирінню

Для того, щоб ваш сон був максимально здоровим, необхідно ретельно стежити за світловим забрудненням у спальні, а також дотримуватися загальних рекомендацій. Наприклад, провітрювати спальню перед сном і стежити за температурою (у місці для сну має бути дещо прохолодно). Ще одне правило якісного нічного відпочинку – потрібно відмовитися від взаємодії з будь-якими електронними пристроями хоча б за годину до сну.

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Джерело: Med2
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