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З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей
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Перш ніж стати відомими на весь світ, більшість зірок проходять довгий шлях до слави: від зйомок в рекламі до невеликих ролей в серіалах. Ми вирішили відправитися у минуле та подивитися, де починали свою кар'єру всесвітньо відомі актори і які ролі наразі є для них крайніми.
Леонардо Ді Капріо
- Зубастики 3 (1991) / Одного разу ... в Голлівуді (2019)
Деніел Редкліфф
- Кравець з Панами (2001) / Стволи Акімбо (2020)
Вілл Сміт
- День у місті ангелів (1992) / Погані хлопці назавжди (2020)
Джонні Депп
- Жах на вулиці В'язів (1984) / В очікуванні варварів (2019)
Джейсон Момоа
- Гавайське весілля (2003) / Аквамен (2018)
Роберт Дауні-молодший
- Загін (1970) / Дулітл (2020)
Меріл Стріп
- Джулія (1977) / Маленькі жінки (2019)
Кіану Рівз
- Молода кров (1986) / Ти – мій сумнів (2019)
Том Хенкс
- Він знає, що ви одні (1980) / Чудовий день у нашому районі (2019)
Джеймі Лі Кертіс
- Хелловін (1978) / Ножі наголо (2019)
Ентоні Гопкінс
- Лев узимку (1968) / Now Is Everything (2019)
Наталі Портман
- Леон (1994) / Люсі в космосі (2019)
Раян Рейнольдс
- Звичайна магія (1993) / Персонаж (2020)
Джилліан Андерсон
- Клас 96 (1993) / Статеве виховання (2020)
Г'ю Джекман
- Герой її роману (1999) / Погана освіта (2019)
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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