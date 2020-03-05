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З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей

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Кіану Рівз у молодості, 1990 рік - фото 1
Кіану Рівз у молодості, 1990 рік / gettyimages

Перш ніж стати відомими на весь світ, більшість зірок проходять довгий шлях до слави: від зйомок в рекламі до невеликих ролей в серіалах. Ми вирішили відправитися у минуле та подивитися, де починали свою кар'єру всесвітньо відомі актори і які ролі наразі є для них крайніми.

Леонардо Ді Капріо

  • Зубастики 3 (1991) / Одного разу ... в Голлівуді (2019)

З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей - фото 390211

Деніел Редкліфф

  • Кравець з Панами (2001) / Стволи Акімбо (2020)
З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей - фото 390218

Вілл Сміт

  • День у місті ангелів (1992) / Погані хлопці назавжди (2020)

З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей - фото 390219

Джонні Депп

  • Жах на вулиці В'язів (1984) / В очікуванні варварів (2019)
З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей - фото 390224

Джейсон Момоа

  • Гавайське весілля (2003) / Аквамен (2018)
З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей - фото 390203

Роберт Дауні-молодший

  • Загін (1970) / Дулітл (2020)
З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей - фото 390202

Меріл Стріп

  • Джулія (1977) / Маленькі жінки (2019)
З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей - фото 390204

Кіану Рівз

  • Молода кров (1986) / Ти – мій сумнів (2019)
З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей - фото 390205

Том Хенкс

  • Він знає, що ви одні (1980) / Чудовий день у нашому районі (2019)

З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей - фото 390209

Джеймі Лі Кертіс

  • Хелловін (1978) / Ножі наголо (2019)
З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей - фото 390210

Ентоні Гопкінс

  • Лев узимку (1968) / Now Is Everything (2019)
З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей - фото 390213

Наталі Портман

  • Леон (1994) / Люсі в космосі (2019)

З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей - фото 390214

Раян Рейнольдс

  • Звичайна магія (1993) / Персонаж (2020)
З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей - фото 390215

Джилліан Андерсон

  • Клас 96 (1993) / Статеве виховання (2020)

З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей - фото 390217

Г'ю Джекман

  • Герой її роману (1999) / Погана освіта (2019)
З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей - фото 390225

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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