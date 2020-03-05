З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей

Перш ніж стати відомими на весь світ, більшість зірок проходять довгий шлях до слави: від зйомок в рекламі до невеликих ролей в серіалах. Ми вирішили відправитися у минуле та подивитися, де починали свою кар'єру всесвітньо відомі актори і які ролі наразі є для них крайніми.

Леонардо Ді Капріо

Зубастики 3 (1991) / Одного разу ... в Голлівуді (2019)

Деніел Редкліфф

Кравець з Панами (2001) / Стволи Акімбо (2020)

Вілл Сміт

День у місті ангелів (1992) / Погані хлопці назавжди (2020)

Джонні Депп

Жах на вулиці В'язів (1984) / В очікуванні варварів (2019)

Джейсон Момоа

Гавайське весілля (2003) / Аквамен (2018)

Роберт Дауні-молодший

Загін (1970) / Дулітл (2020)

Меріл Стріп

Джулія (1977) / Маленькі жінки (2019)

Кіану Рівз

Молода кров (1986) / Ти – мій сумнів (2019)

Том Хенкс

Він знає, що ви одні (1980) / Чудовий день у нашому районі (2019)

Джеймі Лі Кертіс

Хелловін (1978) / Ножі наголо (2019)

Ентоні Гопкінс

Лев узимку (1968) / Now Is Everything (2019)

Наталі Портман

Леон (1994) / Люсі в космосі (2019)

Раян Рейнольдс

Звичайна магія (1993) / Персонаж (2020)

Джилліан Андерсон

Клас 96 (1993) / Статеве виховання (2020)

Г'ю Джекман

Герой її роману (1999) / Погана освіта (2019)

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