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MARUV 8 березня

Які цілі роблять людей щасливішими

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Люди відчували себе більш щасливими, якщо вважали, що мета реальна - фото 1
Люди відчували себе більш щасливими, якщо вважали, що мета реальна / Medium

Психологи прийшли до висновку, що постановка реалістичних цілей робить людей щасливішими.

Фахівці використовували дані 973 людей у віці від 18 до 92 років. Добровольці повинні були оцінити за чотирибальною шкалою важливість життєвих цілей і їх досяжність у десяти галузях (здоров'я, суспільство, особистісний ріст, соціальні відносини, слава, імідж, багатство, сім'я, робота і турбота про молоде покоління).

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Більше половини учасників опитали двічі через два і чотири роки. Результати дослідження показали, що сприйняття особистих цілей як досяжних є показником когнітивного і емоційного благополуччя. Незалежно від віку люди відчували себе більш щасливими, якщо вважали, що мета цілком реальна і на її досягнення можливо вплинути.

Чим молодше були учасники, тим більше вони цінували особистісний ріст, статус, роботу і соціальні відносини. Чим старше були респонденти, тим більше вони цінували соціальну активність і здоров'я.

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Джерело: psychcentral
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