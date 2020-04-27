Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Ці речі знадобляться кожному влітку 2020

  • 18
Мода - фото 1
Мода / ratatum

Цього літа в моді буде класика, вінтаж та підкреслений силует. Розповімо вам про наймодніші речі літа 2020 року.

Головний хіт сезону – вінтажні сукні. Якщо у вас або ваших родичів в шафі висить плаття в ретро стилі, сміливо діставайте його і носіть цього літа. Під таке вбрання чудове підійде широкий пояс і золоті аксесуари.

І ще: Названі наймодніші кольори літа 2020

Ці речі знадобляться кожному влітку 2020 - фото 400440

Ще один тренд сезону – легкі штани. Вони можуть бути будь-якого кольору і крою, важливо тільки, щоб в них вам було комфортно і щоб вони красиво розвівалися на вітрі.

Ці речі знадобляться кожному влітку 2020 - фото 400441

Джинсова курточка прекрасно доповнить як повсякденний, так і більш класичний образ. Її можна надіти з сукнею, з блузою і брюками або навіть з елегантною спідницею. Важливо тільки пам'ятати, що не варто надягати синій денім одночасно на верх і низ. Джинсова річ в образі має бути тільки одна.

Ці речі знадобляться кожному влітку 2020 - фото 400442

Висока талія залишається хітом вже не перший сезон. Брюки, шорти, спідниці, сукні з підкресленою лінією талії – все це досі не втрачає своєї актуальності.

Ці речі знадобляться кожному влітку 2020 - фото 400443

Читайте також: Популярна блогерка підкорила мережі фото в купальнику (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
  • 10 квітня, 13:00
  • 2115
Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)
  • 19 квітня, 17:25
  • 3302
Вихідні у травні 2020: коли й скільки буде вихідних на травневі свята
  • 21 квітня, 14:00
  • 458
Загрузка...
Новини