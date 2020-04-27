Ці речі знадобляться кожному влітку 2020

Цього літа в моді буде класика, вінтаж та підкреслений силует. Розповімо вам про наймодніші речі літа 2020 року.

Головний хіт сезону – вінтажні сукні. Якщо у вас або ваших родичів в шафі висить плаття в ретро стилі, сміливо діставайте його і носіть цього літа. Під таке вбрання чудове підійде широкий пояс і золоті аксесуари.

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Ще один тренд сезону – легкі штани. Вони можуть бути будь-якого кольору і крою, важливо тільки, щоб в них вам було комфортно і щоб вони красиво розвівалися на вітрі.

Джинсова курточка прекрасно доповнить як повсякденний, так і більш класичний образ. Її можна надіти з сукнею, з блузою і брюками або навіть з елегантною спідницею. Важливо тільки пам'ятати, що не варто надягати синій денім одночасно на верх і низ. Джинсова річ в образі має бути тільки одна.

Висока талія залишається хітом вже не перший сезон. Брюки, шорти, спідниці, сукні з підкресленою лінією талії – все це досі не втрачає своєї актуальності.

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