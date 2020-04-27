Популярна блогерка підкорила мережі фото в купальнику (18+)

Відома модель Теммі Хемброу знову потішила фанатів карантинними фото в купальнику. Білявка насолоджується сонячною погодою та радо демонструє ефектну фігуру.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Карантин не став причиною того, що в Теммі поменшало нових фото, адже зірка знає, як з користю проводити час і вдома. Нещодавно вона поділилась сонячними світлинами біля басейну в купальнику, викликавши справжній шквал лайків та коментарів з компліментами. Важко не помітити розкішну фігуру блогерки, над якою вона кожного дня працює.

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