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Ці п'ять продуктів можуть замінити сіль

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Як скоротити кількість солі в раціоні - фото 1
Як скоротити кількість солі в раціоні

Сіль необхідна організму, але тільки у помірній кількості. Проблема полягає в тому, що багато людей вживають значно більше солі, ніж це потрібно для підтримки функцій тіла. Чим же замінити сіль, щоб не завдати шкоди здоров'ю?

Експерти в області харчування рекомендують використовувати продукти, які допомагають вживати менше солі без необхідності їсти прісну їжу. За словами фахівців, страви краще недосолювати, додаючи до них ці продукти.

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Соєвий соус

Він сприяє зниженню кількості споживаної солі у кілька разів: в супах – на чверть, в салатах – вдвічі, у смажених стравах – на третину. Соус багатий амінокислотами, і саме вони роблять його продуктом номер один з тих, які можуть замінити сіль. Крім того, соєвий соус допомагає зменшувати ризик розвитку пухлин, покращує кровообіг і захищає від розвитку хвороб серця і судин.

Соєвий соус можна додавати до страв - фото 296932
Соєвий соус можна додавати до страв / MEN's LIFE

Морська капуста

Вона від природи наділена солонуватим присмаком, і тому успішно замінює собою сіль. Цей морепродукт містить майже всі вітаміни, а також багато мінералів. Завдяки великій кількості калію у складі морської капусти її вживання зміцнює судини і серце.

Морська капуста принесе максимум користі - фото 296933
Морська капуста принесе максимум користі

Лимонний сік

Брак солі компенсується кислим смаком, так що можна сміливо недосолювати та використовувати лимонний сік, який може замінити сіль.

Салати можна заправляти лимонним соком - фото 296935
Салати можна заправляти лимонним соком / Today Show

Прянощі

Ще один чудовий продукт, який має перевагу над сіллю. Потребу смакових рецепторів у солі можуть задовольнити розмарин, естрагон, часник, цибуля, орегано, кінза, паприка, карі, базилік, запашний перець та інші запашні трави.

Спеції зроблять ваші страви ще смачнішими - фото 296936
Спеції зроблять ваші страви ще смачнішими

Селера

Листя, стебла і коренеплоди селери відрізняються солонуватим смаком. При цьому селера – джерело вітамінів А, С, Е, групи B, багатьох мінералів і ефірних олій, які позитивно впливають на організм.

Додайте до свого меню селеру - фото 296937
Додайте до свого меню селеру

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Джерело: medikforum
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