На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ці п'ять продуктів можуть замінити сіль
-
- 27
Сіль необхідна організму, але тільки у помірній кількості. Проблема полягає в тому, що багато людей вживають значно більше солі, ніж це потрібно для підтримки функцій тіла. Чим же замінити сіль, щоб не завдати шкоди здоров'ю?
Експерти в області харчування рекомендують використовувати продукти, які допомагають вживати менше солі без необхідності їсти прісну їжу. За словами фахівців, страви краще недосолювати, додаючи до них ці продукти.
І ще: 5 правил, які захистять ваші зуби
Соєвий соус
Він сприяє зниженню кількості споживаної солі у кілька разів: в супах – на чверть, в салатах – вдвічі, у смажених стравах – на третину. Соус багатий амінокислотами, і саме вони роблять його продуктом номер один з тих, які можуть замінити сіль. Крім того, соєвий соус допомагає зменшувати ризик розвитку пухлин, покращує кровообіг і захищає від розвитку хвороб серця і судин.
Морська капуста
Вона від природи наділена солонуватим присмаком, і тому успішно замінює собою сіль. Цей морепродукт містить майже всі вітаміни, а також багато мінералів. Завдяки великій кількості калію у складі морської капусти її вживання зміцнює судини і серце.
Лимонний сік
Брак солі компенсується кислим смаком, так що можна сміливо недосолювати та використовувати лимонний сік, який може замінити сіль.
Прянощі
Ще один чудовий продукт, який має перевагу над сіллю. Потребу смакових рецепторів у солі можуть задовольнити розмарин, естрагон, часник, цибуля, орегано, кінза, паприка, карі, базилік, запашний перець та інші запашні трави.
Селера
Листя, стебла і коренеплоди селери відрізняються солонуватим смаком. При цьому селера – джерело вітамінів А, С, Е, групи B, багатьох мінералів і ефірних олій, які позитивно впливають на організм.
Читайте також: Як скласти ідеальне новорічне меню: поради лікарів
-
09:47Вчені розповіли про незвичайну користь кави
-
09:21Берінчик впевнено нокаутував Крістобаля: дивіться відео
-
08:55Зимовий тренд: дизайнери знайшли спосіб утеплити ноги відчайдушних модників
-
08:33Honda підготувала "позашляхову" версію популярного Civic
-
08:14Ці п'ять продуктів можуть замінити сіль
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
- 22 грудня
-
23:24Х-фактор 9: хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі від 22-12-2018
-
21:53Чому Дантес прокинувся в ліжку з Олександром Педаном: огляд Instagram (18+)
-
21:225 правил, які захистять ваші зуби
-
20:52На скільки зросла кількість туристів у Чорнобилі за останні роки
-
20:23Доторкнутися до легенди: кожен охочий зможе побачити Титанік на дні океану
-
20:00Берінчик – Крістобаль: онлайн трансляція бою 22 грудня 2018
-
19:52Усі чотири спільні суперкари Aston Martin і Zagato придбав один покупець
-
19:28Рейтинг найпопулярніших вживаних смартфонів в Україні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:00Х-фактор 9 сезон 17 випуск: дивитися онлайн прямий ефір 22-12-2018
-
18:43Науковці пояснили, чому жінки живуть довше за чоловіків
-
18:30Берінчик – Крістобаль: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою
-
18:13Беверлі-Хіллз 90210 повернеться на телеекрани з легендарними акторами
-
17:47Авторитетний інсайдер розповів, яким буде Huawei P30 Pro
-
17:17Стало відомо, коли покажуть новий позашляховик Ford Explorer
-
17:05Картинки з Новим роком 2019: найкращі новорічні листівки і відкритки
-
16:57Найоригінальніші новорічні ялинки показали на фото
-
16:32Найкращі відео 2018 року, зняті на камеру GoPro
-
16:15У Південній Африці відновлять першу неофіційну M-модель BMW
-
09:21Берінчик впевнено нокаутував Крістобаля: дивіться відео
- 22 грудня
-
23:24Х-фактор 9: хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі від 22-12-2018
-
21:53Чому Дантес прокинувся в ліжку з Олександром Педаном: огляд Instagram (18+)
-
19:00Х-фактор 9 сезон 17 випуск: дивитися онлайн прямий ефір 22-12-2018
-
18:30Берінчик – Крістобаль: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою
-
17:05Картинки з Новим роком 2019: найкращі новорічні листівки і відкритки
-
14:33McDonald’s запустив сервіс доставки їжі: як замовити та скільки коштує
-
12:19Експерти вибрали найкращі весільні фото року
-
09:28Привітання з Днем ангела Анни: побажання і картинки на іменини
- 21 грудня
-
20:55Як скласти ідеальне новорічне меню: поради лікарів
-
18:20Макіяж на Новий рік 2019: ідеї модного мейкапу з фото і відео
-
16:14Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
-
14:15Гід по стилю: корисні поради для бороданів
-
12:15Найкращі українські фільми 2018: кіноновинки року, які варто побачити
-
10:15Головну ялинку України визнали найкращою в Європі
-
07:34Мокрий сніг і потепління: погода 21 грудня в Україні
- 20 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 8 серія – дивитися онлайн фінал стрічки 20-12-2018
-
20:30Що подарувати колегам на Новий рік 2019: ідеї небанальних подарунків
-
17:00Сценарій до Нового року 2019 для дорослих: ідеї новорічного свята
-
15:21Володар перснів: як змінилися актори фільму за 17 років
-
14:0510 найкращих українських книг 2018 року: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
-
12:15Найкращі гаджети 2018 року, якими користуються у всьому світі
-
10:19Популярна музика: нові пісні тижня, які ви могли пропустити
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 20 грудня
- 19 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 7 серія – дивитися онлайн 19-12-2018