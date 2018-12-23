Ці п'ять продуктів можуть замінити сіль

Сіль необхідна організму, але тільки у помірній кількості. Проблема полягає в тому, що багато людей вживають значно більше солі, ніж це потрібно для підтримки функцій тіла. Чим же замінити сіль, щоб не завдати шкоди здоров'ю?

Експерти в області харчування рекомендують використовувати продукти, які допомагають вживати менше солі без необхідності їсти прісну їжу. За словами фахівців, страви краще недосолювати, додаючи до них ці продукти.

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Соєвий соус

Він сприяє зниженню кількості споживаної солі у кілька разів: в супах – на чверть, в салатах – вдвічі, у смажених стравах – на третину. Соус багатий амінокислотами, і саме вони роблять його продуктом номер один з тих, які можуть замінити сіль. Крім того, соєвий соус допомагає зменшувати ризик розвитку пухлин, покращує кровообіг і захищає від розвитку хвороб серця і судин.

Соєвий соус можна додавати до страв / MEN's LIFE

Морська капуста

Вона від природи наділена солонуватим присмаком, і тому успішно замінює собою сіль. Цей морепродукт містить майже всі вітаміни, а також багато мінералів. Завдяки великій кількості калію у складі морської капусти її вживання зміцнює судини і серце.

Морська капуста принесе максимум користі

Лимонний сік

Брак солі компенсується кислим смаком, так що можна сміливо недосолювати та використовувати лимонний сік, який може замінити сіль.

Салати можна заправляти лимонним соком / Today Show

Прянощі

Ще один чудовий продукт, який має перевагу над сіллю. Потребу смакових рецепторів у солі можуть задовольнити розмарин, естрагон, часник, цибуля, орегано, кінза, паприка, карі, базилік, запашний перець та інші запашні трави.

Спеції зроблять ваші страви ще смачнішими

Селера

Листя, стебла і коренеплоди селери відрізняються солонуватим смаком. При цьому селера – джерело вітамінів А, С, Е, групи B, багатьох мінералів і ефірних олій, які позитивно впливають на організм.

Додайте до свого меню селеру

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