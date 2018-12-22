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5 правил, які захистять ваші зуби
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Чим уважніше ми ставимося до гігієни порожнини рота, тим довше нам не доведеться встановлювати вставні щелепи. І ось 5 щоденних правил щодо захисту зубів.
Дотримуйтесь їх, щоб ходити лише на профілактичні огляди до стоматологів.
1. Чистьте зуби двічі на день по 2 хвилини.
Золоте правило, начебто відоме всім, яке більшість людей ігнорує. Обов'язково витрачайте на чистку зубів 2 хвилини, і в день чистьте зуби двічі – вранці та ввечері. Використовуйте зубну нитку і іригатор – приголомшливий засіб, який за допомогою вузьконаправленого потоку води позбавляє від залишків їжі важкодоступні зони рота.
І ще: Ця повсякденна звичка руйнує зубну емаль
2. Ранкова чистка освіжає подих.
Температура у ротовій порожнині становить приблизно + 37 С, тобто там тепло і волого. У роті зберігаються залишки їжі, що провокують поширення бактерій, що викликають наліт. Згодом цей наліт кальцифікується або стає більш твердим, що призводить до зубних каменів гінгівіту і пародонтиту. Обов'язково вранці ретельно чистьте свої зуби для того, щоб позбутися нальоту, що скупчився протягом ночі.
3. Не перестарайтеся.
Якщо ви будете чистити зуби понад два рази на день або витрачати на це по 5-8 хвилин, то ви зможете пошкодити зубну емаль, що захищає зуби. Ось чому при використанні електричної зубної щітки не можна сильно натискати нею на зуби.
4. Не має значення послідовність.
Багато людей ставлять собі питання про те, що потрібно робити спочатку – використовувати зубну нитку або зубну щітку. Насправді, це не має жодного значення, як підкреслюють стоматологи, доти, поки і те й інше ви робите щодня.
5. Тримайтеся якомога далі від газованої води.
Так, улюблені нами солодкі газовані напої дуже сильно шкодять зубам. У них міститься кислота, яка "поїдає" зубну емаль, призводить до появи дірочок, пігментних плям, руйнує кореневу систему зубів. Чим менше газованої води ви п'єте, тим це корисніше для зубів.
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