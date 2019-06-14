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Ці прості звички дозволяють продовжити молодість

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Як продовжити молодість - фото 1
Як продовжити молодість

Чимало факторів можуть вплинути на те, як швидко старіє організм, але є речі, які залежать лише він людей. Зібрали корисні звички, що допомагають довше залишатись молодим.

Сьогодні важко когось здивувати методиками та порадами щодо продовження молодості, але є ряд звичок, які гарантують уповільнення старіння організму без зайвих затрат коштів та часу.

І ще: Як швидко прибрати живіт і боки в домашніх умовах

Ходьба

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Як продовжити молодість

Ні для кого не секрет, що фізичні вправи необхідні для хорошого самопочуття та тонусу. Медики радять щодня проходити 6-10 тисяч кроків щодня, адже це дозволяє отримати оптимальне навантаження.

Харчування

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Як продовжити молодість

Навіть фанати марафонів на схуднення знають, що без харчування можна не сподіватись на відчутний результат. Але не варто сидіти на суворих дієтах, які лише виснажують організм. Йдеться про правильне харчування з нормальною кількістю білків, жирів та вуглеводів, а також зі зменшенням смажених та надто жирних страв, а також продуктів, які забирають більше енергії, аніж дають.

Тренування

Як продовжити молодість - фото 334310
Як продовжити молодість

Любов до піших прогулянок однозначно дає свої результати, однак не варто забувати і про спорт. Фахівці рекомендують працювати над своєю фізичною формою щонайменше тричі на тиждень.

Без алкоголю та сигарет

Як продовжити молодість - фото 334307
Як продовжити молодість

Дуже важливим для молодого вигляду є стан здоров'я кишківника, адже від нього залежить і робота імунної системи. Щоб підтримувати мікрофлору у нормі, варто не лише зважати на раціон, а й відмовитись від зловживання спиртним та сигаретами.

Мозкова активність

Як продовжити молодість - фото 334308
Як продовжити молодість

Тіло тілом, а про когнітивні функції не варто забувати. Медики рекомендують регулярно тренувати мозок різноманітними загадками, завданнями, судоку і подібним, адже вони дозволяють уповільнити його старіння.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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