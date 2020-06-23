Ці прості зачіски будуть модні цього літа

Якщо ситуація, коли з зачіскою, м'яко кажучи, не склалося, знайома і вам, візьміть на замітку ці прості і дуже стильні укладки.

Ці зачіски йдуть геть усім, незалежно від форми обличчя і структури волосся. А ще їх дуже легко повторити.

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Парадокс ось в чому: чим більше недбалий ваш пучок, тим більш стильно він виглядає. Обкладинка з Бекхем доводить це наочно: по суті, її пучок це низький хвостик, кінці якого зафіксовані гумкою. Нічого складного!

Якщо ви просто зміните звичний проділ, зробивши його по центру або на іншу сторону, вам гарантовано почнуть ставити запитання на кшталт: ти змінила зачіску?

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