Ці прості продукти провокують набряклість

Тренерка Аліна Шпак розповіла про продукти, які в більшості випадків провокують набрякання. Їх варто вживати з обережністю.

Алкогольні коктейлі з високим вмістом цукру

Замість Космополітена або ж Блакитної лагуни на вечірці слід віддати перевагу сухим винам або ж, на крайній випадок, ігристим, оскільки цукру в сиропах, які додають в коктейлі більш ніж достатньо. Тому якщо наступного ранку ви не хочете виглядати опухлими, відмовтеся від цієї спокуси.

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Вода

Всім відомо, що потрібно слідкувати за водним балансом, оскільки недостатня кількість води може спровокувати набряклість. Намагайтеся випивати хоча б 1.5 л чистої води щодня, розділяйте її на прийоми їжі або ж ставте собі нагадування і повідомлення, якщо вам так буде легше.

Білий рис

Якщо ж ви любитель рису з овочами, замініть його на бурий, бо він містить в собі достатню кількість мінералів і вітамінів, необхідних людському організму. Крім того, він не містить глютену, що не може не тішити.

Консервація

З цим пунктом потрібно бути особливо уважними, не захоплюватися консервацією, оскільки набряків швидше за все не уникнути. Але якщо вже наступного ранку сталося неминуче, зверніться за допомогою до дихальної гімнастики, вона – найкращий помічник.

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