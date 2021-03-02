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Чому каву категорично не можна зберігати в холодильнику
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Якщо у вас є звичка зберігати кавові зерна в холодильнику, то ми рекомендуємо від неї відмовитися. Експерти попереджають, що це негативно впливає на каву, а також позбавляє її характерного аромату. Ба більше: кава може вбирати у себе аромати продуктів, які теж зберігаються у холодильнику.
Заведено вважати, що їжа, яку ми кладемо до холодильника, може зберігатися значно довше. Але це стосується не всіх продуктів.
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Зокрема, експерти наполегливо закликають ніколи не зберігати у холодильнику кави: як мелену, так і зернову. Це призведе до знищення її неповторного аромату, задля якого ми й вживаємо цей напій.
Кава має природну функцію дезодоранту, і якщо зберігати її разом з іншими продуктами, то вона вбере їхні аромати. А кому цікава кава з запахом риби, м'яса або сиру? Тож експерти закликають поміщати кави у контейнер, що не пропускає повітря. Найкраще зберігати її на кухні. У шафці, наприклад. Не забувайте, що кавові зерна – натуральний продукт, який зіпсується, якщо його зберігають неправильно.
Кава може вбирати аромати інших продуктів, тому у холодильнику їй не місце
Що стосується меленої кави, то її рекомендують вживати протягом декількох годин. Подальше зберігання може дещо зіпсувати смак напою. Те ж саме стосується і розчинної кави, яку також не слід зберігати у холодильнику.
Нагадаємо, що зниження температури оберігає деякі продукти від псування через різного роду бактерії. Але каві ця небезпека не загрожує.
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