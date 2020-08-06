Ці продукти зупиняють запальні процеси в організмі

Запалення є захисною реакцією організму, створеної для знищення будь-яких шкідливих агентів. Щоб йому запобігти, необхідно включати в раціон ці протизапальні продукти.

Куркума

Ця спеція є не тільки сильним протизапальним засобом, але і відома своїми антиоксидантними, протираковими властивостями. Її основним компонентом є куркумін, який відповідає за запобігання запалень.

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Цибуля

Протизапальні властивості цибулі визначаються двома антиоксидантними компонентами: кверцетином і антоціаном, які запобігають окислення жирних кислот і усувають вільні радикали, що викликають запалення. Однак її переваги на цьому не закінчуються. Вона також багата на кальцій, магній, хлор, кобальт, залізо, йод.

Капуста

Капуста є ще одним овочем, що містить кверцетин і володіє багатьма корисними властивостями. Включення її в раціон допомагає боротися із запаленням кишечника, діареєю, виразками.

Броколі

Цей овоч теж багатий кверцетином. Включення броколі в щоденне меню сприяє запобіганню запальних процесів і ракових захворювань. Її можна вживати у вареному вигляді, приготовлену на пару або в формі паростків.

Зелений чай

Цей традиційний напій, створений в Китаї, містить багато антиоксидантів і флавоноїдів. Щоб посилити протизапальну дію, зелений чай можна поєднувати з цілісним або порошкоподібним імбиром. Однак не рекомендують пити його під час їжі, оскільки він здійснює інгібувальний вплив на процес засвоєння заліза.

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