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Ці продукти зупиняють запальні процеси в організмі
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Запалення є захисною реакцією організму, створеної для знищення будь-яких шкідливих агентів. Щоб йому запобігти, необхідно включати в раціон ці протизапальні продукти.
Куркума
Ця спеція є не тільки сильним протизапальним засобом, але і відома своїми антиоксидантними, протираковими властивостями. Її основним компонентом є куркумін, який відповідає за запобігання запалень.
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Цибуля
Протизапальні властивості цибулі визначаються двома антиоксидантними компонентами: кверцетином і антоціаном, які запобігають окислення жирних кислот і усувають вільні радикали, що викликають запалення. Однак її переваги на цьому не закінчуються. Вона також багата на кальцій, магній, хлор, кобальт, залізо, йод.
Капуста
Капуста є ще одним овочем, що містить кверцетин і володіє багатьма корисними властивостями. Включення її в раціон допомагає боротися із запаленням кишечника, діареєю, виразками.
Броколі
Цей овоч теж багатий кверцетином. Включення броколі в щоденне меню сприяє запобіганню запальних процесів і ракових захворювань. Її можна вживати у вареному вигляді, приготовлену на пару або в формі паростків.
Зелений чай
Цей традиційний напій, створений в Китаї, містить багато антиоксидантів і флавоноїдів. Щоб посилити протизапальну дію, зелений чай можна поєднувати з цілісним або порошкоподібним імбиром. Однак не рекомендують пити його під час їжі, оскільки він здійснює інгібувальний вплив на процес засвоєння заліза.
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