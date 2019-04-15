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Ці продукти знижують апетит і пригнічують голод

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Пийте якомога більше рідини - фото 1
Пийте якомога більше рідини / Men's Health

Аби не мучити себе різноманітними дієтами і при цьому виглядати стрункими і здоровими, їжте продукти, які допоможуть насититися, але не сприятимуть ще більшому бажанню щось з'їсти.

Птахи і риба. Легкі білки допомагають нам відчувати себе ситими і гармонійно розподіляти енергію.

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Крупи грубого помелу і горіхи з насінням. Клітковина в цих продуктах уповільнює процес перетравлення їжі. І завдяки цьому ви довгий час відчуваєте себе ситим. Крупи підходять для сніданків. А горішки для перекусу.

Морква, буряк, селера, квасоля, горох, сочевиця. Ці продукти містять вуглеводи, а вони в свою чергу швидко нас насичують і залишають надовго відчуття ситості. Квасоля, горох і сочевиця швидко наповнюють шлунок не залишаючи місця ні для чогось іншого.

Сочевиця містить вуглеводи, а вони в свою чергу швидко нас насичують - фото 321453
Сочевиця містить вуглеводи, а вони в свою чергу швидко нас насичують

Банани. Фрукти містять багато фруктози, тому намагайтеся вживати їх в першій половині дня.

Вода. Пийте якомога більше рідини, але намагайтеся робити це до прийому їжі. Так ви "обманюєте" свій шлунок і притуплює відчуття голоду.

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Джерело: medicalnewstoday
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