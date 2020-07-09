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Ці продукти здатні розігнати метаболізм

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Метаболізм - фото 1
Метаболізм / tuasaude

Якщо поєднувати ці продукти зі здоровою дієтою і регулярними фізичними навантаженнями, це буде сприяти зниженню ваги. Однак важливо пам'ятати, що надмірне споживання такої їжі може викликати безсоння або підвищити кров'яний тиск.

Перець чилі
Він містить капсаїцин – речовина, що має антиоксидантні та протизапальні властивості. Це хімічна сполука допомагає полегшити біль, запобігти раку, прискорити обмін речовин і зменшити запальні процеси. Необхідно вживати близько 3 г перцю чилі на день.

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Зелений чай
Зелений чай багатий на флавоноїди, що допомагають прискорити метаболізм і сприяють спалюванню жиру (за умови збалансованого харчування і фізичної активності). На додаток до цього, він має сечогінний ефект, тому допомагає усунути затримку рідини. Щоб отримати результат, потрібно пити 4 чашки чаю на день.

Кориця
Кориця має протизапальні, антиоксидантні, протиракові і термогенні властивості. Вона покращує травлення, а також контролює діабет і холестерин, бо дає змогу регулювати рівень цукру в крові і підвищує кількість ліпопротеїнів високої щільності. Цю спецію можна вживати у вигляді чаю або по 1 чайній ложці, додаючи в соки, смузі, фруктові салати, каву або молоко.

Ці продукти здатні розігнати метаболізм - фото 414761

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Джерело: tuasaude
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