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Ці продукти здатні поліпшити стан волосся

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Волосся - фото 1
Волосся / instagram

Щоб волосся росло міцним, потрібно наситити організм необхідними речовинами. Дієтолог Ольга Безугла розповіла, в яких продуктах ви знайдете корисні та поживні речовини.

Яйця. З яєчного білка ми отримуємо необхідні протеїни, з яких утворюється стрижень волосини. У жовтку ж є біотин або вітамін H, який необхідний для побудови генового матриксу волоса. Дефіцит біотину виникає, якщо довго приймати антибіотики (частина біотину виділяється корисними кишковими бактеріями).

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Боби. Вегетаріанцям слід звернути увагу саме на бобові! Це альтернативне джерело білка. А ще в бобах багато цинку, який стимулює ріст волосся і відновлює його структуру.

Полуниця. Захищає волосся, завдяки високому вмісту вітаміну C. Вітамін C попереджає ламкість і витончення волосся через шкідливий вплив ультрафіолету.

М'ясо. Крім білків, у м'ясі є залізо, яке регулює частину генів, що запускають ріст волосся. При дефіциті заліза волосся випадає, адже воно необхідне для побудови нових клітин, а клітини волосяного фолікула діляться дуже активно.

Ці продукти здатні поліпшити стан волосся - фото 419785

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Джерело: instagram
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