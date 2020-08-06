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Як дефіцит сну впливає на вчинки людей

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Науковці закликають не нехтувати сном - фото 1
Науковці закликають не нехтувати сном

Науковці закликають ставитися значно відповідальніше до питань сну. Недосипання не лише робить вас менш бадьорими та млявими протягом наступного дня. Є й інші не надто приємні наслідки дефіциту сну, про які вам потрібно знати.

Як передає Medical News Today, навіть незначний дефіцит сну може суттєво вплинути на стан людини. Норвезький університет науки і технологій провів дослідження за участю 52 здорових добровольців у віці від 18 до 35 років. Протягом 11 днів їх режим сну контролювався вченими.

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Упродовж тижня добровольці спали у звичному режимі. Однак останні три дні вони лягали спати на 2 години пізніше, ніж зазвичай, встаючи при цьому в стандартний для себе час. При цьому вранці проводилося тестування на увагу й емоційний стан. Що важливо, добровольцям не дозволяли вживати напої з кофеїном до проходження тестування.

З'ясувалося: вранці після трьох ночей з урізаною тривалістю сну час реакції учасників зменшився, що свідчило про зростання імпульсивності. Протягом трьох днів недосипу вони здійснювали все більше і більше помилок у тестах. Також фіксувалося зниження показників приємних відчуттів (піддослідні відчували менше позитивних емоцій).

Дефіцит сну стає причиною зниження показників позитивних емоцій - фото 419599
Дефіцит сну стає причиною зниження показників позитивних емоцій

Укупі недолік сну може вплинути на емоційний добробут людини. Когнітивні й емоційні проблеми підвищать ризик нещасних випадків. А якщо недосип збережеться протягом тривалого часу, у людини погіршиться здатність справлятися зі стресом і негативними життєвими подіями.

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