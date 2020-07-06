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Ці продукти збільшують ризик ожиріння

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Продукти - фото 1
Продукти / medicalnewstoday

Медики назвали продукти, які вбивають роботу печінки і негативно впливають на здоров'я людини.

Нормальна робота печінки має велике значення для здоров'я людини і при виникненні збоїв можливі серйозні проблеми зі здоров'ям. Лікарі стверджують, що правильне харчування допоможе не тільки знизити ймовірність розвитку хронічних хвороб, а й при їх наявності істотно знизити ризик розвитку загострень.

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Печінка категорично не любить жирні продукти харчування, зокрема фаст-фуд, копченості, картоплю фрі і смажене м'ясо. Особливо шкідливі снеки: чипси, сухарики, напівфабрикати. У цей список варто додати всі продукти з великим вмістом крохмалю: хліб, макарони, печиво, тістечка або випічка. Особливо згубні для печінки кондитерські вироби з великим вмістом цукру.

Високий рівень інсуліну підвищує кров'яний тиск і знижує рівень хорошого холестерину, і в результаті розвивається метаболічний синдром. Всі ці процеси ведуть до стану "жирної печінки". Також дієтологи рекомендують зменшити кількість солі в їжі, уникати вживання консервованого м'яса або овочів.

Ці продукти збільшують ризик ожиріння - фото 414258

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Джерело: medicalnewstoday
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