Ці продукти заповнять дефіцит вітамінів взимку

У зимовий період нам не вистачає вітамінів. Компенсувати дефіцит корисних речовин можна за допомогою правильного раціону харчування.

По-перше, дієтологи радять в сезон авітамінозу урізноманітнити ваш раціон мікрогріном. Зараз це тренд світової кулінарії і здорового харчування. Мікрозелень зазвичай додають в салати, смузі, або використовують як гарнір.

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Друге правило раціону харчування взимку: їсти овочі, адже це ще одне джерело вітамінів. Дієтологи радять вживати не менше 350 грамів овочів на день.

Включіть у свій раціон такі продукти:

морква, капуста, шпинат, горошок (містять вітамін А);

селера, броколі, брюссельська капуста, ріпа і редис (вітамін С);

спаржа і листя салату (вітамін Е);

гриби і авокадо (вітамін D);

помідори і капуста (вітамін Р);

картопля, помідор і квасоля.

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