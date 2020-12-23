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Ці продукти заповнять дефіцит вітамінів взимку
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У зимовий період нам не вистачає вітамінів. Компенсувати дефіцит корисних речовин можна за допомогою правильного раціону харчування.
По-перше, дієтологи радять в сезон авітамінозу урізноманітнити ваш раціон мікрогріном. Зараз це тренд світової кулінарії і здорового харчування. Мікрозелень зазвичай додають в салати, смузі, або використовують як гарнір.
І ще: Ці фрукти і овочі корисно їсти зі шкіркою
Друге правило раціону харчування взимку: їсти овочі, адже це ще одне джерело вітамінів. Дієтологи радять вживати не менше 350 грамів овочів на день.
Включіть у свій раціон такі продукти:
- морква, капуста, шпинат, горошок (містять вітамін А);
- селера, броколі, брюссельська капуста, ріпа і редис (вітамін С);
- спаржа і листя салату (вітамін Е);
- гриби і авокадо (вітамін D);
- помідори і капуста (вітамін Р);
- картопля, помідор і квасоля.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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