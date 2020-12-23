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Ці продукти заповнять дефіцит вітамінів взимку

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Харчування взимку - фото 1
Харчування взимку / picuki

У зимовий період нам не вистачає вітамінів. Компенсувати дефіцит корисних речовин можна за допомогою правильного раціону харчування.

По-перше, дієтологи радять в сезон авітамінозу урізноманітнити ваш раціон мікрогріном. Зараз це тренд світової кулінарії і здорового харчування. Мікрозелень зазвичай додають в салати, смузі, або використовують як гарнір.

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Друге правило раціону харчування взимку: їсти овочі, адже це ще одне джерело вітамінів. Дієтологи радять вживати не менше 350 грамів овочів на день.

Включіть у свій раціон такі продукти:

  • морква, капуста, шпинат, горошок (містять вітамін А);
  • селера, броколі, брюссельська капуста, ріпа і редис (вітамін С);
  • спаржа і листя салату (вітамін Е);
  • гриби і авокадо (вітамін D);
  • помідори і капуста (вітамін Р);
  • картопля, помідор і квасоля.
Ці продукти заповнять дефіцит вітамінів взимку - фото 440335

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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