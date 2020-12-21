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Ці фрукти і овочі корисно їсти зі шкіркою
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Овочі і фрукти – найкраще джерело корисних речовин. Перед вживанням більшість з них люди очищають від шкірки, але насправді в цій частині плода – безліч поживних речовин.
Наводимо перелік овочів і фруктів, які не варто очищати. Велику кількість клітковини містять яблука, зокрема, їх шкірка. Вживання цих плодів стабілізує рівень цукру в крові і знижує рівень поганого холестерину. Яблука також сприяють схудненню і на тривалий час вгамовують відчуття голоду.
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Одним з головних джерел бета-каротину, що корисно для шкіри і слизових оболонок, вважається морква. Цей овоч також містить багато важливих для організму речовин, але найбільше їх саме в перших шарах моркви. У зв'язку з цим, фахівці рекомендують не чистити овоч, а перед приготуванням страви ретельно вимити.
Надзвичайно важливий компонент, який запобігає пошкодженню клітин і пов'язує з собою залізо, міститься в шкірці баклажана. Доведено, що він також знижує ризик розвитку раку і стабілізує рівень холестерину. Купуючи баклажан необхідно звертати увагу на його зовнішній вигляд. Шкірка має бути гладкою і твердою, без пошкоджень.
Картопля багата на вітамін С і клітковину. Щоб ці корисні речовини збереглися, експерти радять відварювати або запікати її в шкірці.
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