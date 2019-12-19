Ці продукти забезпечать вам здоровий сон

З'ясувалось, існують продукти, здатні впливати на якість сну й інтенсивність хропіння, констатують іспанські медики. Дізнайтесь, що ж вони рекомендують їсти, аби ви повноцінно відпочивали вночі!

Науковці з Іспанії вважають, що перед сном корисно їсти варені яйця, а також продукти, які часто є складовими середземноморської дієти.

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Учені нагадали, що середземноморська дієта передбачає вживання багатьох продуктів з протизапальним ефектом. Їх вживання захищає від проблем, пов'язаних з дихальною системою, і в тому числі від гучного хропіння.

Кілька досліджень показали, що середземноморська дієта покращує якість сну, адже вона багата омега-3 жирними кислотами, які допомагають зменшити запалення у дихальних шляхах. Риба, оливкова олія або авокадо – продукти з високим вмістом цих корисних кислот, – пояснила доктор Марі Анхелес Ідіасабал.

Крім того, медики вважають, що для запобігання хропіння корисно їсти яйця. Вони відзначають, що у людей з ожирінням, які страждають сильним апное, як правило, також спостерігається дефіцит вітаміну D. У свою чергу, яйця, їх жовтки, допомагають організму активніше синтезувати такий важливий для нього вітамін.

Перед сном слід їсти варені яйця

Також допомагає забезпечити спокійний сон без хропіння вживання цибулі, стверджують іспанські експерти. Цей продукт збільшує кровотік і корисний для серця, володіє противірусними і бактерицидними властивостями.

Найкращим вечірнім напоєм фахівці називають чай з додаванням м'яти. Натомість від вживання алкоголю вони закликають відмовитися, оскільки його прийом тільки погіршує ситуацію, збільшуючи інтенсивність хропіння.

Також медики нагадали, що хропіння рідше проявляється, якщо людина спить на боці.

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