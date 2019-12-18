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Ці три продукти допоможуть схуднути взимку

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Узимку ці продукти мають бути у раціоні - фото 1
Узимку ці продукти мають бути у раціоні

Схуднення взимку – складна справа, тому що організм змушує нас робити запаси, аби зігрітися. Однак є кілька продуктів, які не лише смачні, а й не мають ніякого впливу на вашу фігуру. Візьміть на озброєння.

Отже, дієтологи рекомендують взимку налягати на хурму, цитрусові, а також квашену капусту. Ці продукти смачні та дуже корисні, і при цьому допоможуть підтримувати ідеальну форму!

І ще: Ці три продукти обов'язково мають бути у вашому раціоні

Хурма. Солодка та соковита хурма може бути відмінною альтернативою шкідливим десертам, оскільки містить усього 66 калорій на 100 г.

Налягайте на хурму - фото 374863
Налягайте на хурму

Цитрусові. Без апельсинів, грейпфрутів, лимонів і мандаринів важко собі уявити зиму. Вони обов'язково повинні бути у раціоні, щоб забезпечити організм вітаміном С. До того ж усі цитрусові малокалорійні – приблизно 35 ккал на 100 г.

Насолоджуйтесь цитрусовими в сезон - фото 374864
Насолоджуйтесь цитрусовими в сезон

Квашена капуста. Вона є прекрасною закускою до картоплі й інших страв, адже дуже корисна і покращує травлення. До того ж, вона є дієтичним продуктом, тому що містить тільки 20 ккал на 100 г.

Квашена капуста надзвичайно корисна - фото 374865
Квашена капуста надзвичайно корисна

Тепер ви знаєте, чого має бути якомога більше на новорічному столі ;)

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Джерело: Med2
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