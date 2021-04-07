Що з'їсти зранку, щоб розігнати метаболізм

Кілька порад, як розігнати свій метаболізм, а також список важливих продуктів, які допоможуть налагодити процес обміну речовин, якщо вживати їх регулярно.

Починаємо з води. Для запуску і розгону метаболізму нутриціологи рекомендують починати день з відновлення водного балансу. Відразу після підйому треба випити склянку води, причому бажано теплої і з часточкою лимона. Це допоможе запустити всі важливі процеси в організмі, в тому числі і метаболізм, пише healthline.

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Продукти з цільного зерна. Цілозернові продукти відрізняються великим вмістом в них клітковини. Для того, щоб переварити клітковину, організму потрібно прикладати дуже багато зусиль. Відповідно, організм витрачає на перероблювання більше калорій, відбувається прискорення обмінних процесів.

Червона квасоля. Червона квасоля має у своєму складі так званий резистентний крохмаль, який практично не перетравлюється, але при цьому бореться з патогенною флорою і очищає кишківник.

Капуста. Квашена капуста зміцнює імунітет, оскільки після бродіння виділяється молочна кислота, яка нейтралізує шкідливі бактерії в кишківнику.

Яблука. Яблука стимулюють обмін речовин в організмі. Вони необхідні для міцного здоров'я. Щоб прискорити ваш обмін речовин, постарайтеся з'їдати по кілька яблук щодня. При цьому, бажано не очищати їх від шкірки, адже в ній міститься маса вітамінів і корисних речовин.

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