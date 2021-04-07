Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Що з'їсти зранку, щоб розігнати метаболізм

  • 175
Ранок - фото 1
Ранок / pinterest

Кілька порад, як розігнати свій метаболізм, а також список важливих продуктів, які допоможуть налагодити процес обміну речовин, якщо вживати їх регулярно.

Починаємо з води. Для запуску і розгону метаболізму нутриціологи рекомендують починати день з відновлення водного балансу. Відразу після підйому треба випити склянку води, причому бажано теплої і з часточкою лимона. Це допоможе запустити всі важливі процеси в організмі, в тому числі і метаболізм, пише healthline.

І ще: Цей бюджетний овоч знижує рівень холестерину

Продукти з цільного зерна. Цілозернові продукти відрізняються великим вмістом в них клітковини. Для того, щоб переварити клітковину, організму потрібно прикладати дуже багато зусиль. Відповідно, організм витрачає на перероблювання більше калорій, відбувається прискорення обмінних процесів.

Червона квасоля. Червона квасоля має у своєму складі так званий резистентний крохмаль, який практично не перетравлюється, але при цьому бореться з патогенною флорою і очищає кишківник.

Капуста. Квашена капуста зміцнює імунітет, оскільки після бродіння виділяється молочна кислота, яка нейтралізує шкідливі бактерії в кишківнику.

Яблука. Яблука стимулюють обмін речовин в організмі. Вони необхідні для міцного здоров'я. Щоб прискорити ваш обмін речовин, постарайтеся з'їдати по кілька яблук щодня. При цьому, бажано не очищати їх від шкірки, адже в ній міститься маса вітамінів і корисних речовин.

Що з'їсти зранку, щоб розігнати метаболізм - фото 454518

Це цікаво: Чому не виходить схуднути: 8 головних причин

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини